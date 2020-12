Ônibus da Ouro e Prata caiu em uma ribanceira na transamazônica BR-230 entre Itaituba e Rurópolis no estado do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Reprodução Junior Ribeiro) – O acidente aconteceu na madrugada de segunda feira 21, por volta das 04hs00, na Rodovia Transamazônica BR-230, na altura do km 75 em uma ponte sobre o Rio Cupari, entre os municípios de Itaituba e Rurópolis. Segundo informações o ônibus trafegava sentido Rurópolis, quando na entrada da ponte do Rio Cupari caiu em uma ribanceira. Mesmo com a queda apenas danos materiais e ninguém se feriu gravemente. Uma das hipóteses para o acidente é que devido ter chovido e o local estava muito liso.

You May Also Like