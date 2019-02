Ônibus da Ouro e Prata é assaltado na rodovia Transamazônica entre Santarém e Uruará, PA

Mais um ônibus é assaltado na rodovia transamazônica entre Santarém e Uruará, PA (Foto:Reprodução Giro Portal)

Foi o quarto assalto à ônibus registrado na região em pouco menos de 40 dias.

Um novo assalto ao ônibus da empresa Ouro e Prata foi registrado na região, desta vez na altura do km 187, na segunda ponte próximo ao município de Uruará. O crime aconteceu na madrugada de domingo (3).

Segundo informações da imprensa de Uruará, dois homens e duas mulheres participaram do assalto. “Enquanto os dois homens armados faziam as vítimas de refém, as mulheres recolhiam os objetos dos passageiros.” Disse repórter da cidade

O ônibus seguia de Santarém com destino à Uruará. O fato revoltou os moradores devido a quantidade de casos registrados recentemente. Somente nos últimos 40 dias, este foi o quarto assalto divulgado na região, três deles na rota entre Uruará e Santarém, envolvendo a mesma empresa de transporte.

