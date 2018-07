Ônibus da Ouro e Prata se envolve em acidente na rodovia BR 163

Frente do ônibus ficou destruída após batida com caminhonete na BR-163 em Belterra (Foto: Débora Rodrigues/TV Tapajós)

Acidente entre ônibus e dois carros deixa dois gravemente feridos na BR-163, em Belterra

Vítimas são pai e filho e seguiam com carga de bananas de Rurópolis para Santarém quando a batida aconteceu. Outra pessoa também ficou ferida no acidente.

Acidente na BR-163 em Belterra deixou três feridos

Um acidente entre um ônibus interestadual e dois carros aconteceu na manhã desta segunda-feira (2) em Belterra, no oeste do Pará, e deixou três vítimas, sendo duas pessoas gravemente feridas. A batida entre os veículos foi no KM 40 da Rodovia Federal BR-163.

Os dois carros são duas caminhonetes. As duas pessoas gravemente feridas são pai e filho, identificados como Francisco e Matheus, e seguiam com uma carga de bananas de Rurópolis para Santarém.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou usar equipamentos para retirar as vítimas de dentro da caminhonete, que tinha Matheus como motorista. O jovem tinha ficado preso entre as ferragens e perdeu muito sangue.

Bombeiros precisaram serrar as ferragens para retirar vítimas de dentro da caminhonete (Foto: Débora Rodrigues/TV Tapajós)

No momento do acidente, testemunhas disseram que havia muita neblina na região, o que dificultava a visibilidade dos motoristas.

Ainda segundo populares, a caminhonete Strada estava saindo de Belterra e tentou entrar na BR-163, enquanto a caminhonete Hillux estava passando. Como não deu tempo de frear, o motorista da Hillux foi pelo acostamento, voltou para a rodovia, perdeu o controle e avançou para a pista contrária e bateu na frente do ônibus.

O ônibus seguia com 22 passageiros para Itaituba. Houve apenas danos materiais com o ônibus. Todas as vítimas foram encaminhadas para o Pronto Socorro de Santarém. De acordo com o hopsital, Paulo Francisco Galvão passou pela sala de sutura. Ele sofreu uma fratura na perna. A equipe médica realizou exame de Raio X e o ortopedista vai avaliar o exame.

Matheus Almeida Galvão tem um corte na cabeça na região frontal. Ele esta na sala de reanimação. Uma tomografia será realizada e em seguida será avaliado por um neurologista. Ele tem também uma fratura no ombro esquerdo e um corte profundo no joelho.

O quadro clínico dos dois pacientes é estável até o momento.

Por G1 Santarém, in Redação Jornal Folha do Progresso/PA

