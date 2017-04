Ônibus da Ouro e Prata tem vidro quebrado por motorista de carreta na rodovia BR-163

Um ônibus da empresa “Ouro e Prata”que saiu de Novo Progresso com destino a Santarém nesta quinta-feira (06), foi alvo de vandalismo por motoristas de carretas que estão parados na rodovia BR-163 no trecho sem pavimentação.

O ocorrido aconteceu entre a Vila Planalto e a comunidade de Três Bueiros do município de Trairão, segundo informação neste local tem um atoleiro na subida e as carretas não conseguem trafegar devido o lamaçal, o motorista do ônibus “Antônio de Oliveira”, investiu e conseguiu subir, ao sair do atoleiro um motorista de carreta não identificado jogou pedra e pau no ônibus , acabou por quebra um dos vidros da janela lateral do veiculo.

Conforme relato de passageiro os motoristas das caretas que estão parados naquele local, não permitem que passem no [atoleiro] antes deles, os vândalos usaram pau para quebrar o vidro do ônibus. Ninguém ficou ferido, informou!

A viagem atrasou, o ônibus teve que aguardar na comunidade ate chegar outro ônibus para baldear os passageiros.

Da Redação Jornal Folha do Progresso (Fotos Claudinho Leite)

