Ônibus da “Ouro e Prata” Tomba na Transamazônica

Na tarde de Sexta feira no Km 209 da BR 230 Rodovia Transamazônica já nas proximidades de Uruará em uma ladeira já conhecida pelos motoristas pelo fato de que muitos acidentes acontecem na ladeira devido o auto grau de periculosidade da ladeira, principalmente em tempos de chuva. Segundo as informações o Ônibus da empresa Ouro e Prata da linha Altamira Santarém, havia chovido na região e por este motivo foi inevitável o fato, as informações são de que ninguém saiu ferido. Fonte : Elias Junior Noticias

