Ônibus de Michel Teló atinge vaca em rodovia no interior de SP e motorista fica ferido

Segundo a Polícia Rodoviária de Pereira Barreto, veículo bateu em animal que estava solto na pista. Veículo transportava banda e a equipe de som; vítima foi encaminhada à Santa Casa da cidade.

O ônibus que transportava a banda e a equipe de som do cantor sertanejo Michel Teló se envolveu em um acidente ao atingir uma vaca na manhã desta quarta-feira (16) na Rodovia Feliciano Sales Cunha, no trecho de Pereira Barreto (SP).

A assessoria de imprensa do cantor disse por telefone que o motorista foi levado para o hospital por “protocolo”, mas já foi liberado e passa bem.

De acordo com a polícia, o ônibus ia para a cidade de Guaíra (SP), quando o motorista não conseguiu desviar e bateu no animal que estava solto na pista.

Com o impacto da batida, o motorista de 60 anos sofreu ferimentos leves e foi encaminhado à Santa Casa de Pereira Barreto.

As outras 15 pessoas que também estavam no ônibus não se machucaram. O animal não resistiu e morreu no local.

Devido ao acidente, uma das faixas ficou interditada, mas o veículo já foi retirado e trânsito normalizado. A polícia vai investigar de quem seria o dono do animal.

Por G1 Rio Preto e Araçatuba

