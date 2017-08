Ônibus e caminhão de empresa que faz manutenção na rodovia BR 163 batem de frente, os dois pega fogo

Da redação Jornal Folha do Progresso (Foto Vídeo WhatsApp) “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Como ocorreu o acidente ainda é informal, mas cinco pessoas ficaram feridas o motorista do ônibus foi internado na cidade de Guarantã do Norte (MT), com queimaduras de terceiro grau, correndo risco de morte.

Um acidente de trabalho aconteceu na rodovia BR-163 na tarde desta segunda-feira envolvendo um ônibus de transporte de trabalhadores e o caminhão com asfalto que estavam no trecho fazendo serviços de recuperação e manutenção da rodovia.

Acidente ocorreu na divisa entre Pará e Mato Grosso. O motorista do ônibus foi, socorrido e encaminhado para hospital com queimaduras.

