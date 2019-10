Ônibus e carreta do cantor “Eduardo Costa” são apedrejados em MT após cancelamento de show

Ônibus de Eduardo Costa é apedrejado em Primavera do Leste (MT). — Foto: Divulgação

Eduardo Costa usou novamente as redes sociais para pedir desculpas aos fãs e afirmou que o cancelamento não foi causado por culpa dele.

Eduardo Costa Fez Show, neste sábado (12), em Várzea Grande e se apresenta neste domingo (13) em Novo Progresso.

O cantor Eduardo Costa usou o Instagram para dizer que o cancelamento de um show que estava agendado para essa sexta-feira (11) em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá, fez com que o ônibus e a carreta dele fossem apedrejados. O show seria realizado na Chácara Vitória.

“Algumas pessoas não entendem, acham que a gente atrasa show. Jogaram pedras no meu ônibus, quebraram os vidros do meu ônibus, da minha carreta também”, diz o cantor.

Vídeo gravado por pessoas que estavam no local mostra o momento em que o público fica revoltado ao saber que o show havia sido cancelado e atira pedras e garrafas no ônibus e na carreta do artista.

Logo em seguida, Eduardo Costa usou novamente as redes sociais para pedir desculpas aos fãs e afirmou que o cancelamento não foi causado por culpa dele.

Na manhã deste feriado (12) , o cantor relatou que começou sua carreira em Mato Grosso, que este seria seu terceiro show em Primavera. Disse que essa situação (atraso e cancelamento) era um desrespeito com o público e com o artista. Que, por ele, “cantaria somente com o violão”, mas não era possível. “Nem isso a gente conseguiu. A energia do local não ligava as caixas de som, não ligava nada”, declarou.

“Peço perdão a todo mundo. Sei que parece que a gente não está nem aí, mas é muito triste. Eu fico muito chateado”, relatou o artista.

A Polícia Militar não confirmou o fato ou se houve feridos.

