Ônibus escolar tomba em ponte e deixa crianças feridas

(Foto: Via WhatsApp) – Cinco crianças e uma mulher ficaram feridas após um ônibus escolar virar e cair em uma ponte na vicinal Água Preta, localizada na Vila Matias, em Goianésia do Pará, no sudeste paraense, nesta quarta-feira (21).

Os feridos foram levados para o Hospital Regional de Tucuruí. As crianças sofreram fraturas e uma precisou passar por cirurgia. Todas as vítimas do acidente permanecem internadas. Elas não correm risco de morte.

A Prefeitura de Goianésia do Pará informou que está prestando auxílio aos envolvidos no acidente, com pronto atendimento médico, deslocamentos e acompanhamento psicológico à vítimas e seus familiares.

A nota afirma ainda que as autoridades competentes já foram informadas sobre o acidente e está colaborando com as investigações, além de apurar as causas do acidente.

(DOL)

