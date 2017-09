Ônibus escolar vai reforçar o transporte no município de Novo Progresso.

Chegou nesta quinta-feira (07), um ônibus para reforçar a frota do transporte escolar no município de Novo Progresso.

Adquiridos pelo Programa Caminhos da Escola, do Ministério da Educação, com contrapartida municipal, ele teve recurso garantido por meio de empenho do empresário Dirceu da D Gold que interferiu junto ao Senador Flecha Ribeiro que destinou o recurso.

O veículo já se encontra no município e o prefeito Macarrão (PSC), deixou exposto no entroncamento da BR-163 com as avenidas Jamanxim e Orival Prazeres para o público ver a nova conquista.

Equipado com acessibilidade nos assentos e característica específica para uso em vias não pavimentadas, ele irá beneficiar pelo menos 200 estudantes, número ainda maior considerando que será utilizado em três turnos. Para o prefeito Macarrão (PSC), a entrega leva qualidade de vida aos alunos – porque muitos deles percorrem longo caminho até a escola.

Ele lembrou que a situação da prefeitura não está fácil , valor repassado para o transporte escolar não cobre a conta no município – mesmo no momento de crise – a intenção é melhorar a qualidade de vida da população progresssense, destacou. O prefeito aproveitou para agradecer o empenho do empresário “Dirceu da D’Gold” em ter feito o pedido direto ao Senador “Flecha Ribeiro (PSDB)”, e o apoio do senador em destinar este veiculo, comemorou.

Da Redação Jornal Folha do progresso

