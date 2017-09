Ônibus na contramão deixa uma vítima fatal e outro ferido no Pará

Um mecânico, que ainda não teve a identidade divulgada, foi atropelado e morreu nesta sexta-feira (15). O acidente foi registrado por volta das 12h, na rodovia PA 151, próximo à entrada do município de Mocajuba, no nordeste paraense.

O mecânico estava no acostamento da rodovia verificando uma motocicleta ao lado do proprietário do veículo quando foram atingidos pelo ônibus que vinha pela contramão, segundo testemunhas.

Com o atropelamento, o mecânico morreu no local. Já o proprietário do veículo, identificado apenas como Wanderson, foi conduzido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), localizado em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Populares colocaram fogo em pneus e pedaços de paus, bloqueando a rodovia para impedir que o motorista do ônibus fugisse. A polícia também esteve no local tentando negociar oos manifestantes.

Fonte: DOL,Com informações de Anderson Campos/Mocajuba

