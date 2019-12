Ônibus que seguia para Sinop tomba em rodovia em Nova Mutum e 30 ficam feridos

(Foto:Divulgação) – O acidente envolvendo um ônibus Marcopolo, da empresa Eucatur, que faz transporte interestadual de passageiros ocorreu, esta madrugada, por volta de 2:40h, na MT-249, a cerca de 60 km de Nova Mutum.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 30 pessoas ficam feridas – duas delas presas às ferragens – e 12 estão sendo atendidas no hospital em Mutum.

Três foram classificadas com estado mais grave, com fraturas. As demais tiveram ferimentos considerados sem gravidade.

“As pessoas estão estáveis. Neste momento não há ninguém correndo risco de morte”, informou, há instantes, uma fonte do hospital em Mutum, ao Só Notícias. Três vítimas foram encaminhadas para Campo Novo do Parecis, em uma ambulância que passou pelo local pouco depois.

Não há informação do estado de saúde delas. A primeira equipe dos bombeiros que chegou no local realizou a triagem, classificando as vítimas conforme prioridade no atendimento.

O ônibus saiu de Ji-Paraná (RO) com destino a Sinop. O trecho onde tombou é asfaltado e e parou na lateral da pista. “Perdeu a direção numa curva, chovia muito no momento e tombou”.

“A guarnição de serviço acionou os militares de plano de chamada, aqueles militares que estavam na folga e já deslocou uma guarnição para o local. Mobiliamos mais duas viaturas e deslocamos”, disse o major Fernando.

“Três foram para Campo Novo e o restante em quatro ambulâncias para Mutum”. “As sem nenhuma gravidade foram levadas a rodoviária para que pudessem ser atendidas pela empresa envolvida no acidente”, concluiu.

