Ônibus seguia do Mato Grosso para Novo Progresso e Santarém se envolve em acidente na BR 163

Motorista de ônibus fica preso às ferragens e é resgatado após acidente com carreta na BR-163

Ônibus seguia de Porto Alegre (RS) para Santarém (PA) e tinha mais de 43 passageiros. A maioria sofreu ferimentos leves. A identidade da vítima e o atual estado de saúde dela não foram divulgados.

O motorista de um ônibus foi encaminhado para uma unidade hospitalar depois de ficar preso às ferragens do veículo após um acidente com uma carreta na BR-163, em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, nesta terça-feira (15).

O ônibus seguia de Porto Alegre (RS) para Santarém (PA) e tinha mais de 43 passageiros. A maioria sofreu ferimentos leves.

De acordo com a Rota do Oeste, concessionária responsável pelo trecho da rodovia, o condutor do ônibus foi resgatado das ferragens e encaminhado para o Hospital Regional.

Outras duas pessoas que também ficaram feridas durante a colisão receberam atendimento médico.

Conforme a Rota do Oeste, o ônibus colidiu com a parte traseira do veículo de carga. A pista precisou ser interditada para a retirada dos veículos.

As causas do acidente ainda devem ser apuradas.

