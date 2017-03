Ônibus tomba após bater em carro e deixa feridos na BR-163 em Santarém

Ao menos cinco pessoas ficaram feridas e levadas ao Pronto Socorro.

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira e causas serão apuradas.

Um grave acidente envolvendo um ônibus e um carro de passeio deixou ao menos cinco feridos no km 6 da rodovia BR-163, na tarde desta quinta-feira (9), na região do bairro Cambuquira, próxima a Serra do Piquiatuba.

Por volta das 16h30, o ônibus, que faz linha para a comunidade Tabocal seguia no sentido centro com aproximadamente 20 passageiros, quando bateu com um carro de que seguia no sentido contrário, com duas pessoas.

O ônibus tombou e a BR-163 precisou ser interditada. O carro foi parar há metros do local. O eixo do ônibus sacou e ficou jogado às margens da pista. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) devem apurar as causas do acidente.

Até por volta de 18h, entretanto, a via seguia bloqueada e havia um longo congestionamento. No horário, os motoristas que saíam ou chegavam de Santarém eram orientados a seguir pelo lado da pista ou buscar outras vias alternativas. A lentidão registrada no trecho foi de 1 km.

De acordo com a Polícia Militar (PM), profissionais do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Exército Brasileiro atenderam a ocorrência e levaram os feridos para o Pronto Socorro Municipal (PSM).

Estado de saúde das vítimas

A Secretaria de Saúde (Semsa) informou em nota que cinco pacientes deram entrada no Pronto Socorro Municipal (PSM). A jovem Lia Jandra Maria Silva, 19 anos, passageira no ônibus, sofreu escoriações, não apresentou fratura e já recebeu alta.

Outro passageiro do ônibus, João Henrique Lima Nogueira, 36 anos, está consciente. Ele sofreu escoriações leves e está em observação. A jovem Amanda Mendes Menezes, 16 anos, que estava no ônibus, está consciente. Ela sofreu escoriações leves, está em observação e deve passar por exames.

A jovem Letícia Borges da Silva, 28 anos, que estava no carro, apresenta estado delicado. Ela apresenta desorientação, sente dores no antebraço direito provável fratura, e dor cervical e deve passar por exames de imagem para identificar o diagnóstico. O motorista do carro, Sancler Silva Carvalho, 42 anos, está consciente. Ele sofreu escoriações e passa bem.

