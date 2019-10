Ônibus tomba e 17 pessoas ficam feridas no sudeste do Pará

(Foto:Reprodução) – Ônibus tomba com passageiros na madrugada na rodovia BR-153

O motorista do ônibus perdeu o controle do veículo e saiu da pista, na BR-153. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ninguém morreu.

Um acidente com um ônibus interestadual deixou 17 pessoas feridas na noite de quarta-feira (23) na BR-153, sudeste do Pará. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do ônibus teria perdido o controle do veículo e tombado na pista. Ninguém morreu.

Ainda de acordo com a PRF, o ônibus, que levava cerca de 30 passageiros, partia de Parauapebas, no Pará com destino a Palmas, no Tocantins. O acidente foi registrado no quilômetro 113 da rodovia, próximo ao município de São Geraldo no Araguaia, sudeste do Pará.

Após o acidente, os feridos foram encaminhados para o Hospital Regional de Marabá, onde recebem atendimento. o hospital não divulgou o estado de saúde das vítimas. O veículo tombado permanece na estrada, onde vai passar por uma perícia para identificar as causas do acidente.

Por G1 PA — Belém

