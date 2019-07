Onze casais homoafetivos vão se casar em cerimônia coletiva na UFPA

(Foto:Divulgação)-A cerimônia de casamento civil será realizada pela ONG Olivia, nesta sexta-feira (05), com o tema “Sim ao amor”

Onze casais homoafetivos vão se casar em cerimônia coletiva, na próxima sexta-feira (05), às 17h, no auditório do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará (UFPA), com o tema “Sim ao amor”. Essa será a 5ª Cerimônia Coletiva de Casamento Civil Homoafetiva do Pará, realizada pela Organização da Livre Identidade e Orientação Sexual do Pará (Olivia).

De acordo com a ONG, a cerimônia “representa um grande avanço na conquista de direitos para a população LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e interssexuais). O casamento representa não só a união dessas pessoas, mas a garantia de respeito à cidadania independente de orientação sexual ou identidade de gênero”, destacou a ONG Olivia em nota.

Entre os parceiros da Cerimônia estão a UFPA, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) do Governo do Estado do Pará, o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (NDDH) da Defensoria Pública do Estado do Pará e a Gerência de Livre Orientação Sexual do Pará (Glos).

União homoafetiva no Brasil

Em 2011, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceram a união estável para casais do mesmo sexo. Já em 14 de maio de 2013, uma Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) efetivou a habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento, entre pessoas do mesmo sexo.

ONG Olivia

A Organização da Livre Identidade e Orientação Sexual do Pará (Olivia) é uma ONG que tem como objetivo principal conscientizar a sociedade e a população LGBTI sobre seus direitos humanos e, principalmente, sobre sua liberdade de orientação sexual e de identidade de gênero.

A Olivia foi criada em outubro de 2014 por Gleyson Oliveira, Marcos Mattos e Jairo Santos. A ONG atua no combate a LGBTIfobia (preconceito contra LGBTI), na discussão sobre cidadania, diversidade, educação sexual, entre outros.

