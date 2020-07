Onze pessoas são presas por dirigir sob efeito de bebida alcoólica

(Foto:Reprodução) – Operação Verão fiscalizou estabelecimentos em Salinas e Mosqueiro, e fechou 30 comércios.

Onze pessoas foram presas por dirigir sob efeito de bebida alcoólica em Salinópolis, nordeste do estado. Somente neste domingo (26), 11 pessoas foram presas pelo crime de alcoolemia durante operação Lei Seca realizada em conjunto com o Detran. Sendo nove em Salinas, uma em Mosqueiro e uma em Vila dos Cabanos.

A Operação Verão, da Polícia Civil, fiscalizou fiscalizou 102 estabelecimentos comerciais em Salinas e Mosqueiro, e fechou 30 comércios.

O responsável pelo estabelecimento, conhecido por ser a antiga Barraca Paradise, foi denunciado por realizar uma festa tipo rave na madrugada do sábado (25), foi intimado a prestar esclarecimentos na na Delegacia de Polícia de Salinópolis. Ele foi advertido quanto ao cumprimento das regras contidas nos decretos estadual e municipal, bem como teve a suspensão das atividades no estabelecimento até a ulterior liberação legal, ficando ciente das penalidades administrativas e criminais aplicáveis.

A Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA) fiscalizou 21 estabelecimentos e 29 veículos referentes ao crime de Poluição Sonora, também em Salinas e Mosqueiro.

As ações nos balneários também contaram com equipes da Coordenadoria do Operações e Recursos Especiais (CORE). A equipe da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) registrou uma prisão pelo crime de violência doméstica em Salinas e três pedidos de medidas protetivas. As ações de fiscalização na praia foram realizadas através de viaturas e quadriciclos.

Por:G1 PA — Belém

