Operação ’24 horas’ transfere 25 presos de Oriximiná para Santarém

25 presos foram transferidos de Oriximiná para Santarém — (Foto: Arquivo/G1)

Presos foram transferidos para penitenciária de Santarém para ‘desafogar’ carceragem.

Foram transferidos no início da manhã de segunda-feira (2), de Oriximiná para Santarém, no oeste do Pará, durante a operação “24 horas”, 25 presos que cumprirão penas no Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hall de Moura (Crashm).

A ação foi necessária, para “desafogar” a carceragem, de onde no dia 20 de agosto, dez detentos conseguiram fugir. A operação integrada das Polícias Civil e Militar, também transportou materiais apreendidos que passarão por perícia.

De acordo com a Polícia, a operação foi dividida em três fases. A primeira fase consistia no transporte dos presos até Santarém. Para isso foi montado um grande esforço logístico e operacional, que contou com a participação de 25 policiais, duas cozinheiras e a tripulação da embarcação.

A segunda fase, já em Santarém, teve o apoio da 12ª Superintendência, da 16ª Seccional, do comando da Polícia Militar, de agentes da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) e de agentes do Comando de Operações Penitenciárias (Cope). Os presos foram trasladados do barco para a penitenciária em um comboio de nove viaturas. Na terceira fase, armas e drogas foram levadas para a perícia.

Por G1 Santarém — PA

