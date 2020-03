Operação Ambiental destrói maquinários utilizados em garimpos ilegal na Flona Crepori entre Itaituba e Jacareacanga

Uma operação do IBAMA , ICMBio com Policia Federal na Flona Crepori destrói equipamentos e maquinas de garimpeiros. (Foto:Via WhatsApp Jornal Folha do Progresso)

A operação aconteceu nesta terça-feira (10) , garimpos clandestinos tiveram seus equipamentos destruídos , a operação teve apoio de helicópteros por ser lugar de difícil aceso.

“Os Garimpos conhecidos por “Canto de Fogo e do Rato” no km 180 entre Itaituba e Jacareacanga, foi o alvo dos fiscais ambientais”.

“Esta circulando nas redes sociais destruição de maquinas usadas em garimpos na região, as imagens e vídeos seguem com áudio relatando ocorrido”. Assista ao Vídeo;

A operação conta com a participação de policiais federais, agentes de fiscalização ambiental do Ibama e ICMBio, além de dois helicópteros, a quantidade de agentes não foi divulgada.

Conforme acompanha a reportagem do Jornal Folha do Progresso, helicópteros com agentes da Policia Federal e Ibama fazem sobrevoo e homens descem em cordas para destruir.

Os Garimpeiros que operam na região sem licenciamento e dentro de área de preservação ambiental, por sua vez ao avistarem as aeronaves eles acabam abandonando tudo e tem seus pertences destruídos pela ação dos fiscais ambiental.

A reportagem do Jornal “Folha do Progresso” conseguiu com garimpeiros, fotos mostrando máquinas do tipo PC ( Escavadeira),acampamentos, motores,sendo totalmente destruídos pelo fogo.

Neste Vídeo operador de maquina Felipe registra chegada do helicóptero onde homens descem pelo rapel (corda). Assista ao Vídeo;

Flona Crepori

A Floresta Nacional (Flona) do Crepori, situada no sudoeste do estado do Pará, possui 742.197 hectares. Localiza-se entre os municípios de Itaituba e Jacareacanga, no interflúvio dos rios Madeira e Tapajós, fronteira com o estado do Amazonas. A criação da Flona em fevereiro de 2006 veio ao encontro das medidas de ordenamento territorial e proteção ambiental na região da BR-163.

A reportagem entrou em contato com Ibama em Santarém, para ter informaçoes sobre a operação , mas não teve resposta.

Por: Adecio Piran para o Jornal Folha do Progresso

