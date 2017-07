Operação ‘Anjo da Guarda’: caso de pedofilia em Santarém repercute no Senado

O senador Magno Malta (PR/ES) comentou o caso e pediu ao presidente do senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), a abertura de uma CPI contra maus-tratos à infância.

Na sessão de terça-feira (4) do Senado, o caso de pedofilia envolvendo um médico em Santarém, oeste do Pará, ganhou destaque. O senador Magno Malta (PR/ES) comentou o caso e pediu ao presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE), a abertura de uma CPI contra maus-tratos à infância.

Durante o discurso feito na sessão, o senador falou sobre o caso envolvendo um médico em Santarém e disse que a CPI investigará violências e abusos contra vulneráveis, além de trabalho infantil e outras questões. “Esses crimes estão espalhados por aí, alguns não andam por que as pessoas têm importância na sociedade por conta da sua força política ou de dinheiro. Quem abusa de criança não tem importância nenhuma, é um lixo. É seletivo o processo quando envolve poderosos no abuso de crianças”, disse.

Os membros titulares da CPI são os senadores Magno Malta, Paulo Rocha (PT-PA), Eduardo Amorim (PSDB-SE), Lídice da Mata (PSB-BA) e Ana Amélia (PP-RS). Os suplentes são Humberto Costa (PT-PE), Flexa Ribeiro (PSDB-PA), José Medeiros (PSD-MT) e Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM). Ainda faltam dois titulares e um suplente a serem indicados.

Álvaro Cardoso Magalhães foi preso durante a operação ‘Anjo da Guarda’, deflagrada na segunda-feira (3). Além do médico, duas mulheres também foram presas, suspeitas de terem participado do crime. As vítimas eram duas crianças do sexo feminino, sendo uma de quase 3 anos e uma de três meses.

Prisões

Um médico e duas mulheres foram presos na manhã de segunda-feira (3) após a Operação “Anjo da Guarda” ser deflagrada no município. Com eles, a polícia encontrou materiais que comprovam os crimes de pedofilia e estupro de vulnerável. As vítimas foram duas crianças, sendo uma de quase três anos e uma bebê de três meses de vida. Elas eram molestadas por uma babá e a outra pela própria mãe.

Materiais como netbook, tablet, celular dentre outros eletrônicos que armazenam mídias, foram apreendidos na casa do médico. De acordo com a polícia, as investigações começaram há cerca de um mês, logo que a polícia recebeu a informação de que o médico estava aliciando crianças do sexo feminino.

