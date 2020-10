Operação apreende 146 mil toneladas de manganês em zona portuária no Pará — Foto: Divulgação/Marinha do Brasil

Operação também apreendeu maquinários e incinerou 3 mil pés de maconha.

Entre os dias 22 e 25 de outubro, a Operação Ágata Norte apreendeu mais de 146 mil toneladas de manganês e destruiu 3 mil pés de maconha no Pará. A ação é uma realização conjunta das Forças Armadas com Polícia Federal, Ibama, Agência Nacional de Mineração e Receita Federal.

A operação intensificou a fiscalização em rios e áreas portuárias de Barcarena e Santarém, para combater crimes ambientais, tráfico de drogas e contrabando.

Duas pessoas foram presas em empresas localizadas no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, por não possuírem documentação legal da origem do minério. As 146 mil toneladas de manganês também foram apreendidas no porto de exportações em Vila do Conde. A carga seria destinada a China.

Além do minério, houve apreensão de maquinários. Esta foi a maior apreensão já realizada no Estado.

Em continuidade às ações, foram localizados dois plantios de maconha em área ribeirinha da zona rural do município de Ipixuna do Pará. A equipe da operação incinerou 3 mil pés da planta, que equivalem a 1 tonelada da droga. Os cultivadores fugiram do local.

