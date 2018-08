Operação apreende 1,5 milhão de cabos de vassouras

Fiscalização foi realizada em um depósito na margem do rio Maguari

Cerca de 1,5 milhão de cabos de vassouras sem documento fiscal foram apreendidas na segunda etapa da operação Caça às Bruxas. O trabalho envolve a Secretaria da Fazenda (Sefa), Ibama, Ministério Público do Trabalho (MPT) e Polícia Militar. A fiscalização foi realizada ontem (24) em um depósito na margem do rio Maguari, próximo ao bairro do Tenoné.

Na ocasião, foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito no valor de R$ 78 mil. O Ibama apreendeu 52,511 metros cúbicos de madeira serrada sem certificado ambiental.

A empresa que armazenava a madeira foi notificada pelo Ministério Público do Trabalho, uma vez que os 15 funcionários que estavam no local não eram registrados e trabalhavam sem carteira assinada. A fiscalização foi realizada com base em monitoramento da inteligência do Fisco Estadual.

Em maio deste ano, na primeira etapa da “Caça às Bruxas”, a Sefa, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e a Polícia Civil localizaram e apreenderam mais de dois milhões de cabos de vassouras armazenados em depósitos localizados na Estrada Nova, em Belém.

Por: Portal ORM 25 de Agosto de 2018 às 15:26 Atualizado em 25 de Agosto de 2018 às 19:37

