Operação apreende arma e destrói plantação de maconha

Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar destruiu nesta terça-feira (28), uma grande quantidade de pés de maconha no município de Paragominas, no sudeste paraense. A ação teve início a partir de investigações em terrenos na zona rural, inclusive com uso de imagens feitas por um drone, nas adjacências de uma localidade conhecida como “Coera”, na divisa com o município de Ipixuna do Pará.

Com a informação de que essa plantação estaria sendo vigiada por homens armados, foram feitas dezenas de incursões pelas matas da região, ate que por fim os agentes civis e militares localizaram os pés de maconha. Eles coletaram material para exame pericial e, posteriormente, a plantação foi destruída. Além das plantas, foram encontradas três espingardas, onze bufetes (armadilhas), oito tubos de pólvora e algumas munições, bem como aproximadamente 5 kg de semente de maconha.

As investigações continuam para confirmar a identidade do proprietário das terras onde as plantas psicotrópicas estavam sendo cultivadas. Em um outro sítio próximo, ainda na mesma região, foi localizada uma roça com indícios de que uma plantação de maconha havia sido colhida recentemente. No local, aproximadamente 4,5 kg de semente de maconha, duas espingardas e um bufete foram encontrados.

O proprietário do sítio foi preso em flagrante e apresentado na 13ª Seccional Urbana de Paragominas para os procedimentos cabíveis.

