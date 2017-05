Operação apreende bolívares e produtos ilegais no sul do Estado

Ação faz parte da Operação Divisa Segura, iniciada no dia 04 deste mês.

No município de Conceição do Araguaia, próximo à divisa com o estado do Tocantins, foram apreendidas uma quantia de 9.500.000,00 em bolívares venezuelanos, que equivale a R$ 2.900.150,00. As informações, divulgadas nesta terça-feira (9), fazem parte do andamento da Operação Divisa Segura, iniciada no dia 04 deste mês, nas áreas de fronteira do Estado.

O portador do dinheiro disse que vinha de Goiânia (GO), com destino a Tucumã, no Pará. Os valores foram entregues à Polícia Civil, na Delegacia do município, e serão encaminhados para a Receita Federal do Brasil.

Além da quantia, foram apreendidas 31 mil latas de cervejas que estavam sendo transportadas de forma ilegal em uma carreta vinda de Goiânia com destino à Redenção. A carga foi interceptada em Conceição do Araguaia, depois de uma perseguição ao veículo. Como o condutor não apresentou a nota fiscal do produto foram lavrados dois Termos de Apreensão, um no valor de R$ 60 mil, referente a ICMS mais multa, e outro de R$ 1,9 mil, por embargo à ação fiscal.

A Coordenação de Carajás, em Marabá, apreendeu 20 metros cúbicos de madeira serrada em um caminhão que estava saindo do Pará com destino a Pernambuco. Na ocasião foi lavrado Termo de Apreensão no valor de R$ 2,1 mil.

A operação “Divisa Segura” acontece em oito unidades de fronteira do Estado, com o objetivo de coibir a sonegação de impostos e as ações criminosas. A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) deslocou 63 servidores do Grupo da Carreira da Administração Tributária (CAT) e a Polícia Militar conta com 60 homens. No total são mais de 200 servidores mobilizados nesta ação, entre auditores e fiscais de receitas estaduais, pessoal administrativo da Sefa e policiais militares.

