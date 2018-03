Operação apreende caminhão com cerca de 21m³ de madeira ilegal no Pará

O caminhão transportava 50% a mais do volume autorizado pelo Documento de Origem Florestal apresentado. (Foto: PRF/Divulgação)

Um caminhão com cerca de 21m³ de madeira ilegal foi apreendido durante fiscalização no KM 19 da BR 010, no município de Dom Eliseu, no sudeste paraense, na madrugada do último domingo (4).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão transportava madeira serrada, com perfis de caibro, ripa, pranchão e veiga de diversas espécies.

A madeira, que saiu de Uilanópolis, no Pará, seguia para a cidade de Remanso, na Bahia, de acordo com a PRF.

O condutor do caminhão, que não teve a identidade revelada, transportava 50% a mais do volume autorizado pelo Documento de Origem Florestal apresentado, que autorizada o transporte de apenas 14m³.

De acordo com PRF, a pena quem for flagrado transportando madeira de espécie pertencente a flora amazônica sem licença válida é de detenção de seis a um ano, e multa. Ainda segundo a PRF, a pena também pode aumentar em caso de transporte irregular flagrado em período noturno.

