Operação apreende cerca de três mil metros cúbicos de madeira no interior do Pará

O órgão também apreendeu motosserras, tratores e outros equipamentos usados no corte das árvores. — Foto: Ascom/Semas

Segundo a Semas, também foram apreendidas motosserras, tratores e outros equipamentos usados no corte das árvores.

Cerca de três mil metros cúbicos de madeira foram apreendidos em uma operação de combate a exploração ilegal nos municípios de Tucurui, Baião e Portel, no interior do Pará. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (29) pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). De acordo com a secretaria, também foram apreendidas motosserras, tratores e outros equipamentos usados n corte das árvores.

Segundo a Semas, a operação contou com apoio do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) e do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA). A ação fez parte do Planejamento Operacional Anual (POA) do órgão, que investiga o desmatamento irregular na Amazônia.

A secretaria informou que o material apreendido foi levado para o local de armazenamento da Semas no distrito de Icoaraci, em Belém. A diretoria de fiscalização do órgão informou que a operação deve continuar por tempo indeterminado em todo o estado

Por G1 Pará — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...