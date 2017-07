Operação apreende cerveja, madeira e óleo diesel em embarcações no Marajó

Ainda no sábado, foram apreendidos sete mil litros de óleo diesel que seriam destinados a cidade de Portel, mas estavam sem nota fiscal. A Sefa lavrou auto de infração pelo não pagamento do ICMS e a Semas emitiu auto por transporte irregular de produtos perigosos.

No sábado (22), foram apreendidos 14 mil latas de cerveja e quase 4 mil refrigerantes, escondidos no porão de um navio de passageiros, que estavam sem a emissão de nota fiscal. A mercadoria estava indo para a cidade de Gurupá.

