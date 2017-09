Operação apreende coletivos irregulares em Altamira

Foto: Divulgação/Arquivo ORM -Quatro coletivos foram apreendidos durante operação de ordenamento do transporte intermunicipal de passageiros em Altamira, sudoeste paraense, desde a madrugada desta segunda-feira (4). Já foram realizadas mais de 40 abordagens na operação que vai até quinta-feira (7), realizada pela Arcon (Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará), em parceria com a PRF ( Polícia Rodoviária Federal).

Segundo o diretor de Controle Financeiro e Tarifário da Arcon, José Croelhas, que comanda o esforço, “o que se busca aqui, em primeiro lugar, é a segurança absoluta do usuário e, claro, exigir dos operadores o cumprimento dos protocolos estabelecidos nas concessões, como o recolhimento das parcelas devidas ao Estado”.

“Além de fiscalizar, também estamos oferecendo toda orientação a quem precisa regularizar-se perante a Agência, na certeza de que somente o transporte regularizado oferece a plena segurança no ir vir”, finalizou.

Por ORM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...