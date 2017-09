Operação apreende mais de 6 mil m³ de madeira em Nova Esperança do Piriá

Durante a ação, oito serrarias que atuavam ilegalmente foram fechadas

No início deste mês, uma operação da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), em parceria com a Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento Ambiental (CPA) apreendeu cerca de 6.500m³ de madeira em tora – o equivalente a 325 caminhões carregados de madeira. A ação foi realizada no município de Nova Esperança do Piriá, no nordeste paraense.

A carga foi apreendida durante uma ação que localizou toras de madeira abandonadas na floresta e constatou a atuação ilegal de oito serrarias. Os locais foram lacrados já que não possuíam a Licença de Operação ou documentos exigidos pelo órgão ambiental fiscalizador.

Após análise e cubagem das madeiras, as toras ficaram armazenadas em uma base de apreensão da Secretaria no município. A destinação da madeira ilegal apreendida ainda segue para decisão, mas a caraga pode ser alienada por meio de leilão, doada ou destruída.

Fonte: ORMNews.

