Operação apreende mais de uma tonelada de pescado em Tucuruí, no sudeste do Pará

O material estava sendo armazenado de forma irregular no porto, residências e comércios da cidade. Os peixes que estavam em condição de consumo foram doados para comunidades carentes.

Uma operação do Instituto de Desenvolvimento Floresta e da Biodiversidade (Ideflor-bio) apreendeu 1,5 toneladas de pescado neste sábado (8), em Tucuruí, no sudeste do Pará. O peixe estava sendo armazenado em condições insalubres de conservação no porto do quilômetro 11, e também em estabelecimentos residenciais e comerciais no município.

De acordo com a Ideflor-bio, os locais onde os peixes estavam armazenados não tinham estrutura adequada para o armazenamento e conservação do pescado de forma higiênica.

“Esse é um problema de saúde pública, inclusive, pois a carne dos peixes é altamente perecível e, nesse caso, elas eram destinadas ao consumo”, disse Jossandra Pinheiro, engenheira de pesca do Ideflor-bio.

Além do pescado, foram apreendidos cinco pássaros, balanças, basquetas e um freezer. Os peixes apreendidos que estavam em boas condições foram doados às comunidades carentes de Goianésia do Pará, Jacundá e de Tucuruí.

