Operação apreende pescado do defeso no Mercadão 2000 e faz orientações a vendedores

Operação foi realizada pelo Ibama e Semma em mercados de Santarém — Foto: Maurício Rebouças/TV Tapajós

Foram apreendidos mais de 240 kg de peixes e duas mantas de pirarucu sem notas fiscais. Ação foi realizada pela Semma e Ibama também na Feira do Pescado.

Grandes feiras e mercados de Santarém, no oeste do Pará, foram alvo de uma operação de fiscalização na manhã desta sexta-feira (20). Durante a ação foram apreendidos peixes que estão protegidos pelo período do defeso e mantas de pirarucu – também no defeso – sem nota fiscal.

Os fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e Ibama percorreram o Mercadão 2000, onde apreenderam 163 kg de pirarucu e 80 kg de surubim, sem nota e abaixo do tamanho permitido para pesca. Foram feitas orientações aos vendedores e administrador do Mercadão após autuação.



Foram encontrados vários pirarucus com tamanho inferior ao permitido para venda — Foto: Maurício Rebouças/TV Tapajós

Na Feira do Pescado não foram encontradas irregularidades. Já em balsas de comercialização de pescado próximas às feiras, os fiscais encontraram duas mantas de pirarucu abaixo do tamanho permitido para venda sem nota e informações da procedência . Os vendedores também foram autuados.

Ao todo, nove espécies estão no defeso. O pirarucu entrou no dia 15 de dezembro.

*Colaborou Daína Aben-Athar, da TV Tapajós

