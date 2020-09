Operação apreende um quilo de droga e recupera dois veículos roubados em Parauapebas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em uma das apreensões, agentes da PM realizavam rondas pelo bairro Vila Rica, quando foram informados que um bar na Rua Espanha funcionava como ponto de tráfico. No local, os PMs encontraram com um homem 11 petecas de maconha.

De acordo com informações divulgadas pela PM nesta segunda-feira (21), a quantidade de entorpecente apreendida faz parte do saldo de duas semanas da operação “Duas Rodas. As ações foram realizadas em áreas de maior incidência de crimes na cidade de Parauapebas.

A Polícia Militar apreendeu mais de um quilo de droga durante uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes no município de Parauapebas, sudeste do Pará. Segundo a PM, a operação também apreendeu materiais utilizados na venda das drogas, como balanças de precisão e embalagens. Dois veículos roubados foram recuperados e 20 pessoas foram detidas.

