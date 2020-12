Operação Ares cumpre 95 mandados de prisão contra foragidos da Justiça no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) realiza a verificação de monitorados com tornozeleira eletrônica. A ação faz ainda a verificação de presos que cumprem o regime de prisão domiciliar, além de presos do regime semiaberto que realizam trabalhos externos.

Participam da operação mais de 400 agentes de segurança pública, entre policiais penais, civis e militares, Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito, Guarda Municipal de Belém, além de agentes do Grupamento Fluvial (Gflu) e Companhia de Polícia Fluvial (CIPFlu) que atuam em áreas de rios próximo ao distrito e duas aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp).

O objetivo é cumprir 95 mandados de prisão contra foragidos da justiça, fazendo a recaptura e com isso desarticular ações criminosas. As ações seguem pelas próximas 48h.

A Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup) realiza nesta terça-feira (22) a operação Ares no distrito de Icoaraci, em Belém.

You May Also Like