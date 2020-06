Operação Caixa Dourada II cumpre mandados contra garimpeiros no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Justiça Federal determinou a imposição ao investigado de várias medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo da proibição de mudança de residência sem prévia permissão judicial, de acessar locais de garimpos ilegais e de manter contato com outras pessoas que, com ele, praticam os mesmos crimes.

Além disso, a operação também tem o objetivo de encontrar mais provas da prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, uma vez que o investigado é suspeito de dar vantagens indevidas a agentes públicos com o propósito de facilitar o fluxo do minério irregularmente extraído.

Vale lembrar que o alvo da operação já foi preso em flagrante, no dia 17/01/2020, pelos crimes de exploração de matéria-prima pertencente à União sem autorização (art. 2º da Lei 8.176/1991), execução de lavra sem autorização (art. 55 da Lei 9.605/1998) e posse de artefato explosivo sem autorização (art. 16, § 1º, III, da Lei 10.826/2003), por ocasião da Operação Caixa Dourada, a qual desarticulou um garimpo de cobre na zona rural do município de Ourilândia do Norte/PA.

