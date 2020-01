Operação “caixa preta” cumpre três mandados de prisão em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O trio é acusado de tentativa de homicídio e associação criminosa. De acordo com as investigações, Ronaldo de Jesus Moura, conhecido como “Bombado”, seria o chefe da facção. Outros dois integrantes da organização seriam Wilen Veloso Cruz, conhecido como “Ket”, e Edison Lopes da Silva, “Bailarino”, que também foram presos na operação.

No final da tarde desta segunda-feira (13) a Polícia Civil, por intermédio da 19ª Seccional Urbana de Itaituba, em conjunto com o 15° BPM, deflagrou a operação denominada “Caixa-preta”, que deu cumprimento a três mandados de prisão preventiva contra integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, em Itaituba. Eles foram presos em via pública.

