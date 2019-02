Operação Cárcere I cumpre mandados de prisão por roubo, tráfico e outros crimes, em Santarém

Operação Cárcere I deflagrada em Santarém, oeste do Pará — Foto: Débora Rodrigues/Tv Tapajós

Ao menos seis equipes policiais comandadas por delegados estão nas ruas para cumprir 30 mandados.

Foi deflagrada pela Polícia Civil nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (15), em Santarém, oeste do Pará, a Operação Cárcere I, para cumprimento de 30 mandados judiciais de prisão preventiva e temporária contra pessoas suspeitas de envolvimento em crimes de roubos (assaltos), tráfico de entorpecentes e outros crimes.

Três pessoas já foram presas e apresentadas na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém, na manhã de hoje, duas por roubo e outra por crime de trânsito. E várias vítimas de assaltos estão se dirigindo à Seccional para reconhecimento dos presos.

O ex taxista Valquírio Meireles Braga, 64 anos, é um dos presos na Operação Cárcere I. Segundo Valquírio, há alguns anos, ele se envolveu em um acidente que tirou a vida de uma mulher na PA-431 que liga Santarém a Mojuí dos Campos, em 1994.

Valquírio Meireles, 64 anos, preso na Operação Cárcere I — Foto: Débora Rodrigues/Tv Tapajós

“Sou taxista, fui fazer um frete lá para o Mojuí e aquela estrada não era nem asfaltada. Quando eu vinha voltando, em uma curva surgiu uma senhora, quando eu tentei tirar dela, ela voltou e o carro acabou batendo a mulher. Ela caiu dentro de um buraco, eu caí também. Fui preso, mas outros motoristas pagaram a fiança e no mesmo dia a polícia me liberou”, contou Valquírio.

Segundo informações do superintendente regional da PC no Baixo Amazonas, Jamil Farias Casseb, seis equipes com 30 policiais, inclusive da Deaca, estão percorrendo os diversos bairros da cidade para dar cumprimento aos mandados de prisão.

“A operação é a efetivação do cumprimento de prisões decorrentes de inquéritos policiais instaurados na delegacia, e tem como objetivo principal o combate aos crimes de roubo e tráfico de drogas. Nós arregimentamos um grande número de policiais. Dois dos mandados de prisão foram cumpridos ainda na tarde de ontem (14), pela Polícia Militar”, informou Jamil Casseb.

Os dois mandados de prisão cumpridos na tarde de quinta-feira (14), foram contra Matheus Vieira Rodrigues e José França dos Santos, ambos de Belém. A dupla é suspeita de integrar uma quadrilha que vem praticando assaltos na vila de Alter do Chão. A dupla foi presa na Travessa Tamoios, bairro Interventoria, em Santarém.

*Colaborou Débora Rodrigues, da Tv Tapajós.

Fonte:Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

