Operação ‘Carne Fria’ do Ibama embarga frigoríficos no oeste do Pará

Uma operação batizada de “Carne Fria” do Ibama interditou na quinta-feira (23), frigoríficos de toda a região oeste do Pará que compram gado de áreas embargadas por desmatamento ilegal. O objetivo da ação é notificar empresas suspeitas de comprar gado de áreas desmatadas. A prática é ilegal e prevê multa de R$ 500 por cabeça de gado. As áreas desmatadas são monitoradas, via satélite.

Esta é a segunda fase da operação deflagrada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) no estado do Pará. Em 2016, todos os frigoríficos, inclusive os localizados no município foram notificados a prestarem informações sobre a origem dos animais que abatem. “A terceira fase da operação, será atuar os donos dessas fazendas embargadas e que continuam prozudindo carne”, informou a gerente do Ibama, Maria Luiza.

De acordo com órgão ambiental, não há como os frigoríficos e pecuaristas alegarem o desconhecimento sobre quais propriedades estariam embargadas na região. Pois no site do Ibama existe uma ferramenta de consulta sobre a origem do gado, se está legalizado ou não. O programa permite a localização exata em cada municipio. Em toda a região existe um trabalho de orientação junto aos pecuaristas, quanto aos cuidados e exigências mínimas na comercialização e transporte de gado.

A operação “carne fria” vem sendo realizada no Pará há cerca de 3 anos e cerca de 4.500 áreas já foram embargadas em municípios próximos da BR-163 e Marabá. O Ibama ressaltou que a ação não está ligada à operação Carne Fraca da Polícia Federal deflagrada na última sexta-feira (17), que desmontou um esquema de funcionários do Ministério da Agricultura que teriam recebido propina para liberar carne para venda sem passar pela devida fiscalização.

Do G1 Santarém, com infomações da TV Tapajós

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

