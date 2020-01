Operação ‘Céu Azul’ de combate a crimes de ameaça e grilagem de terra é deflagrada em Rurópolis

Inquérito foi aberto e continua em andamento para apurar as denúncias. Ninguém foi preso.

Ação policial integrada realizou diligências na zona rural de Rurópolis — Foto: Polícia Civil/Divulgação

As Polícias Civil e Militar cumpriram na manhã de quinta-feira (23) mandados de busca e apreensão na zona rural de Rurópolis, no oeste do Pará. A operação, denominada “Céu Azul”, teve como objetivo desarticular um grupo armado responsável por ameaças e grilagem de terra na comunidade do km-115.

Segundo o delegado de Rurópolis, Ariosnaldo da Silva Vital Filho, os policiais realizaram diligências dentro dos travessões e em locais de difícil acesso, apontados como área de conflito, mas nem o gerente responsável pela área, nem os encarregados foram localizados. Um inquérito policial foi aberto e continua em andamento afim de apurar as denúncias feitas.

De acordo com a Polícia Civil, embora não tenham sido apreendido os materiais objetos de busca, a operação cumpriu a finalidade preventiva no combate a esta modalidade de crime, em relação a identificação e mapeamento dos locais suspeitos. Os trabalhos policiais devem ser intensificados para combater os crimes de ameaças a pessoas, em especial no campo.

A ação contou com a participação de policiais civis da Superintendência do Tapajós, delegacia de Rurópolis e de Policiais Militares da 17ª CIPM.

Esta é a segunda operação policial integrada de grande porte deflagrada na zona rural de Rurópolis no mês de janeiro no combate à criminalidade.

