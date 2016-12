Operação Chave de Ouro-ICMBio autua garimpo ilegal na Flona FLONA de Altamira no Pará

Durante a operação Chave de Ouro, realizada entre os dias 16 de novembro e 07 de dezembro, um garimpo de cassiterita foi desmobilizado no interior da Floresta Nacional de Altamira, Sudoeste do Pará, após vencidas sucessivas tentativas de obstruções por parte dos infratores.

Vista aérea do garimpo. ( Foto Rodrigo Cambará Pprintes)

NGI-Itaituba autua garimpo ilegal na FLONA de Altamira, Pará

Durante a operação Chave de Ouro, realizada entre os dias 16 de novembro e 07 de dezembro, um garimpo de cassiterita foi desmobilizado no interior da Floresta Nacional de Altamira, Sudoeste do Pará, após vencidas sucessivas tentativas de obstruções por parte dos infratores.

O Núcleo de Gestão Integrada de Itaituba (PA) teve conhecimento da atividade por meio de denúncia e desde então ela se tornou alvo para as fiscalizações que ocorrem ininterruptamente na região. Porém, devido à grande força de trabalho dos infratores contra os servidores, e a um acidente sofrido por um dos agentes, a equipe composta por ICMBio e Batalhão de Polícia Ambiental do Pará não conseguiu acessar o local na primeira tentativa.

Com reforços garantidos pelo Comando de Policiamento Regional X de Itaituba/PA e do Batalhão de Polícia Ambiental (Belém/PA), e com incremento logístico, através da contratação de operadores de motosserra e de uma aeronave, o grupo, composto por 33 pessoas, chegou ao local da mineração em 01/12/2016. A equipe superou 10 km bloqueados através do corte de cerca de 80 árvores, além da destruição da única ponte que dava acesso ao local. Cerca de 15 km foram percorridos a pé, em trecho fortemente bloqueado, após o local da ponte. Além dos bloqueios, os criminosos armaram pelo menos três gatilhos (armadilhas feitas com árvores serradas que ficam em pé mas pendentes, bastando que um cipó seja acionado para que caiam sobre a viatura ou a pessoa), visando atingir os servidores e retardar ou impedir o seu avanço.

Na região do garimpo, foram detidas 03 pessoas, que confirmaram os nomes previamente levantados pelo ICMBio como responsáveis pela infração. Os bens utilizados na infração ambiental foram destruídos e uma área de 63,57 hectares de floresta primitiva e rios foi embargada. Os responsáveis pelo garimpo foram autuados em R$ 1.400.000,00 e R$ 6.400.000,00 e serão denunciados ao Ministério Público Federal.

O gestor da Unidade, Rodrigo Cambará Printes, presente na ação, destaca que: “A área embargada deverá ser monitorada a fim de evitar a reativação do garimpo; não há qualquer possibilidade de regulamentação desta atividade na Flona de Altamira”.

Com base nos valores de produção informados pelos detidos e preço da Cassiterita no mercado, em menos de um mês o garimpo gerou valor de mais de R$ 400 mil.

A operação Chave de Ouro, que foi coordenada pelo analista ambiental Áquilas Mascarenhas, também flagrou a exploração ilegal de madeira e confirmou dois Alertas Deter no interior da Floresta Nacional de Itaituba II, totalizando 184,07 hectares de áreas embargadas, 86,47 m³ de madeira destruídos, um trator esteira inutilizado, além de multas que totalizam R$ 8.880.000,00.

