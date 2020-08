Operação ‘Colheita Maldita II’ apreende quase 200 toneladas de maconha no nordeste do Pará

A operação foi deflagrada entre os dias 8 e 17 de agosto nos municípios de Cachoeira do Piriá, Garrafão do Norte e Concórdia do Pará.

Polícia Civil do Pará apreende mais de 200 toneladas de pés de maconha em municípios do nordeste do estado — Foto: Leandro Santana/PCPA

Mais de 400 mil pés de maconha foram apreendidos pela Polícia Civil do Pará durante a operação Colheita Maldita II, realizada nos municípios de Cachoeira de Piriá, Garrafão do Norte e Concórdia do Pará. A operação foi deflagrada entre os dias 8 e 17 de agosto.

De acordo com a PC, no total, foram encontrados 200 toneladas da erva em 219 mil metros quadrados de plantação irregular. A investigação para localizar as áreas de plantio foi feita a partir de levantamento por meio de satélite, sobrevoo de aeronave e equipe em terra. A operação contou com a atuação de mais de 40 pessoas.

A primeira fase de combate ao plantio de maconha foi realizada em Cachoeira do Piriá, nordeste do estado. Segundo a PC, o local já foi alvo de pelo menos quatro operações da Divisão Estadual de Narcóticos, que já possuía as coordenadas do plantio. No local, foram apreendidos cerca de 8 mil pés de maconha, em quatro pontos da região localizada na Vila do Encruzinho, zona rural do município, divisa com o estado do Maranhão.

No dia 10 de agosto, agentes da Polícia Civil se juntaram ao efetivo da Polícia Federal e identificaram uma fazenda suspeita localizada entre os municípios de Garrafão do Norte e Nova Esperança do Piriá. No local foram encontrados três pontos de plantação de maconha, com maconha seca pronta e armadilhas.

Em outra roça ilegal agentes encontraram uma plantação ainda molhada, demonstrando que os cultivadores responsáveis saíram do local pouco antes da chegada dos oficiais. Durante a ação, agentes detectaram ainda crime ambiental, pois os responsáveis pelo cultivo desmataram uma área para iniciar a plantação de maconha.

A terceira fase da operação foi realizada em Concórdia do Pará, região do Rio Capim. No local, foram localizadas mais de 45 roças de maconha. Ao todo, foram apreendidos cerca de 200 mil pés de maconha e várias sementeiras foram queimadas após a realização de perícias e medições das área. De acordo com a Polícia Civil, foram apreendidos no local aproximadamente 45 toneladas de maconha, gerando um valor de prejuízo estimado em R$30 milhões para o tráfico.

