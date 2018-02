Operação combate a criminalidade na capital e no nordeste do Pará

Policiais cumprem 30 de prisão preventiva, um de prisão temporária e 35 de busca e apreensão- (Foto Divulgação/ Polícia Civil)

Os municípios de Belém, Moju, Abaetetuba e Santa Izabel do Pará foram alvos da operação ‘Rio das Cobras’ realizada nesta quarta-feira (28), pela Polícia Civil do Pará, em conjunto com a Polícia Militar. A ação cumpriu 31 mandados de prisão.

Entre elas, o vereador de Moju, Walber Pacheco Silva, o Dadá, por tráfico de drogas, e o agente prisional Benedito Carlos Nunes Monteiro, que segundo a investigação facilitaria a saída de presos da unidade prisional.

Os presos respondem por crimes de tráfico de drogas, homicídio e roubo. Eles foram levados para o Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp) em Marituba, região metropolitana de Belém.

Ao todo, foram expedidos 66 mandados judiciais, sendo 30 de prisão preventiva, um de prisão temporária e 35 de busca e apreensão. A operação é resultado de 4 meses de investigações e foi coordenada pelo delegado-geral da Polícia Civil Rilmar Firmino.

Por: Redação Portal

