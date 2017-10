Operação combate crimes ligados a conflitos agrários no sudoeste do Pará

Polícia investigou incêndios de imóveis e pastos, roubo de gado e sobre funcionários que foram expulsos de fazendas

A Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada em Meio-Ambiente (DEMA), divulgou, nesta quarta-feira (25), os resultados da operação “Tamanduá” realizada nos municípios de Anapu e Senador José Porfírio, no sudoeste do Estado. De acordo com o delegado Luiz Galrão, que coordenou a operação, o trabalho foi desenvolvido durante 11 dias e originou 7 procedimentos policiais. A operação teve o objetivo de reprimir crimes relacionados a conflitos agrários nessas regiões. O trabalho contou com apoio de peritos criminais do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Os policiais civis apuraram crimes de ameaça, danos e esbulho possessórios que resultaram em três inquéritos e quatro Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) lavrados pela DEMA. No município de Anapu, detalha o delegado, os policiais civis investigaram informações sobre a presença de homens armados que estariam fazendo ameaças a colonos da região.

As vítimas são integrantes do acampamento Mata Verde e Gleba Bacajá. Já na zona rural do município de Senador José Porfírio, salienta o policial civil, foram instaurados procedimentos para apurar os crimes na fazenda Tamanduá. “Recebemos relatos sobre incêndios de imóveis e pastos, roubo de gado e sobre funcionários que foram expulsos da fazenda e fomos analisar”, relata o policial civil. As investigações sobre os crimes na região continuam.

