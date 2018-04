Operação combate fraudes em merenda escolar em Bujaru

(Divulgação/Polícia Federal no Pará) – A Polícia Federal no Pará deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), a “Operação Malacoda” com o objetivo de investigar o recebimento de propina e fraudes no uso de verbas federais destinadas à merenda escolar no município de Bujaru, nordeste do Pará.

As investigações indicam o envolvimento do Prefeito Municipal e das Secretárias de Educação e Finanças (filha e esposa do prefeito, respectivamente) em atos de corrupção. Estão sendo cumpridos 5 mandados de busca e apreensão nas sedes da Prefeitura e das Secretarias de Educação e Finanças, e na residência dos investigados, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1º região, que também determinou o afastamento do cargo dos envolvidos.

O esquema criminoso envolve possíveis fraudes em processo licitatório destinado a contratação de empresa de fornecimento de merenda escolar, envolvendo verba federal do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Além do direcionamento do certame para determinadas empresas, há provas de recebimento de propina pelos agentes públicos. Os investigados também serão ouvidos a fim de prestarem esclarecimentos sobre os fatos em apuração.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por: Redação Portal ORM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...