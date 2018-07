Operação combate grupo que pratica assaltos Polícia Federal no Pará cumpre nove mandados de prisão

Uma operação conjunta das Polícias Civil e Federal, com apoio da Susipe (Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará), cumpre nove mandados de prisão e 14 de busca e apreensão no Pará na manhã desta quarta-feira (18). O objetivo é desarticular quadrilha que pratica diversos tipos de assaltos no Estado. Uma pessoa já foi presa e encaminhada a sede da Polícia Federal em Belém, com mandado expedido pela justiça federal.

Intitulada “Operação Confraria”, a ação começou depois que um agente da PF sofreu tentativa de latrocínio em maio deste ano, período em que começaram as investigações. Um dos mandados de prisão é cumprido na Colônia Agrícola Heleno Fragoso contra um detento que cumpre regime semi-aberto no presídio.

Por: Portal ORM 18 de Julho de 2018 às 07:12 Atualizado em 18 de Julho de 2018 às 07:29

