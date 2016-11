Operação combate tráfico internacional de drogas no Pará.

Polícia Federal cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em cinco municípios

Com o objetivo de desarticular uma rede internacional de tráfico de drogas de insumos químicos como cafeína e cocaína, a Políca Federal realiza uma operação na manhã desta terça-feira (8) no Estado para cumprir 18 mandados de prisão preventiva, 22 de busca e apreensão e sete de condução coercitiva. Os alvos da operação são os municípios de Belém, Benevides, Castanhal, Barcarena eTailândia. A ação também é realizada nos Estados do Pernambuco, Maranhão e Amazonas.

De acordo com informações da Polícia Federal, a investigação demorou oito meses e constatou que traficantes locais se interligavam para adquirir insumos químicos (cafeína) para o preparo da droga, bem como praticavam o tráfico de drogas (maconha e cocaína) oriundos da Bolívia, por via terrestre. O material também era recebido via fluvial da Colômbia e distribuído na Região Metropolitana de Belém. No esquema, os traficantes remetiam cafeína pelos correios para endereços de laranjas, que recebiam um pequeno valor para receber as encomendas e repassavam aos traficantes. Os presos responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação, entre outros.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...