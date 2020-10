Operação contra suspeitos de fraude em licitação e enriquecimento ilícito é deflagrada em Faro, no Pará — Foto: MPPA/Divulgação

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em vários setores da prefeitura.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em vários setores da prefeitura de Faro, no oeste do Pará, durante operação do Ministério Público do Estado. As ações ocorreram na quinta-feira (15) e tiveram como alvo suspeitos de envolvimento em fraude de licitações, dano ao erário e enriquecimento ilícito por meio de empresas fantasmas.

O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do MPPA (GAECO) realizou a operação, juntamente com o Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI). Os volumes apreendidos ficarão à disposição da promotoria para análise.

O mandado foi emitido a pedido do promotor de Justiça de Faro, Osvaldino Lima de Sousa, e deferido pelo juiz da Comarca, Flávio Oliveira Lauande.

Conforme a Promotoria de Justiça, informações mais específicas sobre os investigados e o objeto da operação estão sob sigilo, para resguardar o sucesso das investigações e de modo a não influenciar no pleito eleitoral municipal.

