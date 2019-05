Operação Cronos II cumpre mandados de prisão contra autores de feminicídio e homicídio no Pará

Por G1 PA — Belém Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O monitoramento da operação é realizado no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília.

Operação é realizada nesta terça-feira (28) em 21 estados e no Distrito Federal. Mais de 20 pessoas foram presas no estado. O Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (28) a operação Cronos II, para cumprir mandados de prisão contra autores de feminicídios e homicídios tentados e consumados. A operação ocorre no Distrito Federal e em 21 estados, entre eles o Pará.

You May Also Like