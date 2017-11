Operação cumpre mandados de busca e apreensão em cinco municípios

Em Belém, agentes estiveram em residência na travessa do Chaco

(Foto Divulgação/MPPA) – Os municípios de Bragança, Tracuateua, Augusto Corrêa, Igarapé Açu e Belém são alvos de operação do Ministério Público do Estado nesta terça-feira (14), em parceria com a Delegacia de Defraudações da Polícia Civil, que cumpre 15 mandados de buscas e apreensões em prédios públicos, residências e empresas.

Segundo informações do Ministério Público, as ações estão sendo executadas em cumprimento às diligências requeridas em procedimentos investigatórios criminais, sob a presidência do promotor de Justiça Bruno Beckembauer, que investigam fraudes em licitações nas prefeituras de Bragança e Tracuateua.

Os alvos de busca e apreensão no município de Bragança foram as residências de Carlos Augusto Dias Lobo, Rowilson Guimarães Pessoa, João Augusto Santa Brígida Soares, Paulo Vítor Marinho de Aguiar e José Augusto Santa Brígida Soares e sedes da Construtora Joricá Ltda, da prefeitura de Bragança, da Secretaria de Infraestrutura de Bragança e da Empresa Brashow Promoções e Eventos.

Já em Tracuateua, os agentes estiveram naa sede da prefeitura e residências de Cilene do Socorro Andrade Lima e Waldeth Gomes da Costa. Em Igarapé-Açú os alvos foram a residência de Ilgomar Moraes de Lima e a Empresa Moraes de Lima Transportes e Serviços. Em Belém, agentes estiveram em residência na travessa do Chaco.

