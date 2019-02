Operação cumpre mandados de prisão e recaptura foragido no Pará

Do total, foram sete mandados de prisão e um mandado de recaptura.

Sete mandados de prisão decretados pela Justiça do Pará e uma recaptura foram cumpridos pela Polícia Civil em cinco dias, segundo balanço da ação divulgado no sábado (16). Do total, foram sete mandados de prisão e um mandado de recaptura.

Entre eles, foi cumprido o mandado de prisão por sentença judicial transitada em julgado da amapaense Savana Nathália Barbosa Cruz. A mulher, condenada à 27 anos e oito meses de prisão em regime inicialmente fechado, em 2015, assassinou e esquartejou o vigilante Joelson Ramos de Souza dentro de um motel, na região metropolitana de Belém, no ano de 2011. Ela está recolhida no Centro de Recuperação Feminino (CRF), em Ananindeua.

Na sexta-feira (15), também foi cumprido o mandado de prisão de Anna Carolyna Tavares Barros de Almeida, 25 anos, em Ananindeua, na Grande Belém. A ordem de prisão foi decretada por condenação definitiva à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão por roubo qualificado e corrupção de menor. Na quinta-feira (14), os policiais civis cumpriram mandado de prisão de Goberto do Carmo Lobato de Freitas, no bairro de Val de Cans, em Belém, em decorrência de condenação criminal definitiva à pena de seis anos e quatro meses de reclusão por crime de roubo qualificado.

No mesmo dia, a equipe policial foi até o Presídio Estadual Metropolitano II, em Marituba, para cumprir o mandado de prisão do presidiário Luan Cristian da Silva Ferreira, 26, em decorrência de sentença condenatória definitiva à pena de 18 anos de reclusão por crime de roubo qualificado. Luan já estava custodiado no presídio e teve a ordem de prisão decretada após sentença condenatória. Na última quarta-feira (13), foram cumpridos dois mandados de prisão decretados pela Justiça contra Zildo Carrera. Ele estava na condição de fugitivo do Sistema Penitenciário desde 25 de setembro de 2018 e foi localizado pela equipe da Polinter. Ele responde pelos crimes de roubo majorado e receptação dolosa em processos que tramitam, respectivamente, na 11ª Vara Criminal de Belém e na 1ª Vara Criminal do Juízo Singular da Capital.

