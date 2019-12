Operação cumpre mandados de prisão preventiva para investigação da atuação de milícia rural no Pará

Marcos Antônio Fachetti Filho tem um mandado de prisão preventiva e segue foragido. | Divulgação

Na manhã desta terça-feira (17), a Polícia Federal deflagrou a operação Tellus Publica, dando cumprimento a sete mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de Marabá no sudeste paraense. As medidas foram requeridas pelo Ministério Público Federal e estão sendo cumpridas nas cidades de Marabá e Belém.

A operação tem o objetivo de desarticular grupo criminoso, composto por fazendeiros da cidade de Marabá, um deles foragido da Justiça, que invadiu terras da União Federal e contratou serviço de escolta armada de empresa privada para expulsar moradores do local com emprego de atos de violência e grave ameaça. O nome da operação significa “terras públicas” em latim.

Os alvos dos pedidos de prisão são os fazendeiros Marcos Antônio Fachetti e Marcos Antônio Fachetti Filho. Eles também são alvo de mandados de busca e apreensão de dados. Os outros dois mandados de busca e apreensão são contra o fazendeiro Rafael Bemerguy Sefer e contra a empresa Marca Vigilância.

O sigilo telemático (as comunicações eletrônicas) de todos os alvos também foi quebrado pela Justiça Federal em Marabá, e os dados serão utilizados nas investigações.

USURPADORES

O delegado Marcelo Guimarães Mascarenhas, chefe da PF em Marabá diz que a quadrilha atuava com usurpação de terras públicas como constatado no cumprimento dos mandados de busca e apreensão. “No qual se constatou que diversas áreas, desse fazendeiro, com conhecimento prévio comprava as fazendas e expandia os limites das mesmas e acabavam por retirar pessoas que também ocupavam lá de forma irregular as terras”, explicou. “Causando diversos atos de violência contra essas pessoas, quebrando coisas, expulsando, ameaçando com violência e grave ameaça”, disse.

Ao todo foram sete mandados de busca e apreensão, sendo dois em Belém e cinco em Marabá, Itupiranga, São Domingos do Araguaia, São João do Araguaia. Marcos Antônio Fachetti está preso preventivamente. O filho dele, Marcos Antônio Fachetti Filho, já tem um mandado de prisão preventiva da Justiça Estadual, não foi encontrado e segue foragido.

Os investigados responderão pelos crimes de invasão de terras da União, associação criminosa, constituição de milícia privada, além de crimes ambientais. Participaram da operação cerca de 30 policiais federais. (Com informações da PF)

